Met vijftig live-acts staan de Koningsdagfeesten (The Life I Live) in Den Haag dit jaar stil bij de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. Een van de vele podia in de stad staat pal voor paleis Noordeinde, het werkpaleis van de koning.

The Life I Live, voorheen KoninginneNach, vindt dit jaar voor het eerst op twee dagen plaats. Tijdens de koningsnacht op 26 april treden in de stad onder meer Kraak & Smaak, Fresku, Indian Askin en Bird of Joy op. Op Koningsdag geven onder anderen Sven Hammond, Ed Struijlaart, Linde Schöne, Thijs Boontjes Dans- en Showorkest, Paul Sinha en Tom Tukker acte de présence.