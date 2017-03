De advocaat van koning Albert is tevreden met de uitspraak van de rechtbank in Brussel van dinsdag. Volgens de raadsman hebben de rechters ‘de wet correct toegepast’ door Delphine Boël niet te erkennen als de wettelijke dochter van de gepensioneerde koning Albert.

“Volgens de wet is vaderschap meer dan biologie”, zegt Alain Berenboom woensdag tegen de VRT. Hij wijst daarmee op de banden tussen Delphine en Jacques Boël, die de wettelijke vader blijft van de 49-jarige kunstenares. “Zelfs als Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine zou zijn, dan is er door de jaren heen wel een duidelijke ouderschapsband tussen hen gegroeid. Juridisch heet dat ‘bezit van staat’. Er is dus een realiteit ontstaan, die de rechtbank niet zomaar ongedaan kan maken”, aldus Berenboom.

De Brusselse rechtbank verklaarde de juridische procedure van Delphine dinsdag niet ontvankelijk. Ze is al sinds 2013 bezig om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert, de vader van de huidige Belgische vorst koning Filip. Delphine kan nog wel in beroep gaan.