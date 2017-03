Koning Filip en koningin Mathilde waren woensdag alweer vroeg uit de veren voor de tweede dag van het Belgische staatsbezoek aan Denemarken. Het koningspaar ging in de vroege ochtend gescheiden van elkaar op pad. Mathilde werd door de Deense kroonprinses Mary bijgepraat over de Mary Foundation, terwijl Filip kroonprins Frederik trof in het stadhuis.

De koning werd welkom geheten door burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen en tekende er het gastenboek. Samen met de kroonprins woonde hij daarna drie presentaties bij over onder meer duurzame energie. Filip en Frederik trokken daarna verder voor de opening van het handelsforum België-Denemarken, waar de koning een toespraak hield.

In zijn speech haalde Filip het sprookje De windmolen aan van de bekende Deense schrijver Hans Christian Andersen over een molen die bij een brand verloren gaat en moderner wordt herbouwd. “Het beeld van deze windmolen lijkt mij passend als inleiding voor het seminar dat ons hier vandaag bijeenbrengt”, zei de koning, die opriep om de krachten te bundelen. “Dit sprookje leert ons wat echt van belang is en moet blijven: te midden van alle technologische ontwikkelingen is het nog altijd de mens die centraal staat.”

Filip en Mathilde werken nog de hele ochtend een gescheiden programma af. Laat in de middag komt het koningspaar weer bij elkaar als ze een evenement in het Deense filminstituut bijwonen. Dat staat in het teken van de Belgische cultuur.