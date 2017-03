De Saudische koning Salman heeft de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi uitgenodigd voor een officieel bezoek aan Saudi-Arabië. De Egyptische president heeft de uitnodiging aanvaard, liet Egypte woensdag weten.

De twee Arabische staatshoofden ontmoetten elkaar deze week op de Arabische top in Jordanië waar ook de Jordaanse koning Abdullah is. Ze spraken over het verbeteren van de relaties tussen beide landen, staat in de verklaring. Egypte en Saudi-Arabië zijn het niet met elkaar eens over Syrië en twee eilanden in de Rode Zee.

De Egyptische president heeft koning Salman ook meteen uitgenodigd voor een tegenbezoek. ”Koning Salman beloofde om in de nabije toekomst Egypte te bezoeken op uitnodiging van president Abdel Fattah al-Sisi”, luidde de verklaring.