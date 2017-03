Het staatsbezoek van koning Filip en koningin Mathilde van België werd woensdag afgesloten met een concert van het Nationaal Orkest van België en een galadiner, aangeboden door het Belgische koningspaar ter ere van de Deense koningin Margrethe. Na een afscheidsceremonie keert de delegatie donderdag huiswaarts.

Tijdens het diner bedankte de vorst de koningin en de hele Deense koninklijke familie. De koning sprak lovend over de vele ontmoetingen in de marge van het bezoek. De afgelopen twee dagen was er onder meer een forum met verantwoordelijken van universiteiten van de twee landen en een lunch met Belgische en Deense ceo’s.