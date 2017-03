BRUSSEL – Na een succesvol staatsbezoek aan Denemarken zijn koning Filip, koningin Mathilde en de Belgische delegatie donderdagmiddag teruggekeerd in België. Hun vliegtuig landde veilig op de vliegbasis Melsbroek, meldt persbureau Belga.

Het staatsbezoek aan Denemarken stond in het teken van duurzame ontwikkeling en digitalisering. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waarvan koningin Mathilde een van de ambassadeurs is, vormde de rode draad van het tweedaagse bezoek.

Volgens Belgische gewoonte is het volgende staatsbezoek aan een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie. In het najaar gaan de koning en de koningin naar India. In 2015 was het paar in China, vorig jaar was Japan de bestemming.