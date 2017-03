Koningin Máxima brengt donderdagochtend een bezoek aan De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Ze houdt daar in haar rol als erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken een korte toespraak in het kader van de Week van het geld.

Bij het evenement in De Nederlandsche Bank zijn ook kinderen in de leeftijd van 10 tot 16 jaar aanwezig. Zij gaan met elkaar in gesprek over het nut van sparen. Tijdens een workshop delen de kinderen via videoboodschappen hun ervaringen met elkaar over goed omgaan met geld.

Prinses Beatrix begint donderdag officieel aan haar driedaagse bezoek aan Aruba. Ze woont op de Universiteit van Aruba een jongerendebat bij.

Beatrix kwam woensdagmiddag aan op het naar haar vernoemde vliegveld van Aruba. Ze werd er welkom geheten door gouverneur Alfonso Boekhoudt.