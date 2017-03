Vanwege de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander blikt de NOS met een speciaal programma terug op het leven in Nederland in de afgelopen vijf decennia. Ronald Giphart schreef hiervoor scènes over het leven van de familie De Koning, waarmee hij laat zien hoe het leven in een halve eeuw is veranderd.

De schrijver, een oud-klasgenoot van Willem-Alexander, toont in het scenario een doodnormaal gezin dat in 1967 een gloednieuw huis in het eveneens gloednieuwe Lelystad betrekt. Verder komen er in het programma elf bekende Nederlanders voorbij uit hetzelfde geboortejaar als de koning. Zo kijken onder anderen Irene Moors, Aron Winter, Sacha de Boer, Lucia de Rijker, Saskia Noort, Bart Veldkamp en Rudolf van Veen terug op hun afgelopen vijftig jaar.

NOS Het huis van De Koning is te zien op Koningsdag vanaf 21.50 uur op NPO 1.