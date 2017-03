BOEKAREST – De Britse prins Charles heeft zich donderdag, op de tweede dag van zijn reis door Europa, ondergedompeld in de cultuur van Roemenië. De prins van Wales sloot graag aan toen hij werd gevraagd om mee te doen met een traditionele Roemeense dans met de lokale bevolking.

Charles is sowieso niet te beroerd om met de voetjes van de vloer te gaan. Op recente reizen in het buitenland draaide hij zijn hand niet om voor bijvoorbeeld een foxtrot in Christchurch in Nieuw-Zeeland of een dans met zwaard in het Midden-Oosten.

Dit keer werd Charles volgens The Telegraph bij de hand genomen door het Burnasul-ensemble en swingde de Britse troonopvolger mee in een cirkel bij een dans die bekend staat als de Hora. De vrolijke noot vond plaats toen Charles een museum in Boekarest bezocht.

De prins is bezig aan een negendaagse reis die hem na Roemenië ook nog naar Italië, Vaticaanstad en Oostenrijk brengt. Charles’ echtgenote Camilla sluit zich naar verwachting vrijdag aan in Florence.