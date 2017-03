William spreekt hulpverleners over aanslag

LONDEN – Prins William heeft donderdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis St. Thomas in Londen, om de medische staf te bedanken voor hun levensreddende optreden na de terroristische aanslag in het centrum van de Britse hoofdstad.

William sprak artsen en verpleegkundigen die aan het werk waren op slechts loopafstand van de Westminster Bridge waar vorige week woensdag voetgangers werden aangereden door een auto voordat de dader een politieman doodstak.

”De hertog van Cambridge wilde privé met mensen spreken die eerste hulp verleenden na de aanslag”, zegt een woordvoerster van Kensington Palace. De voorzitter van de London Ambulance Service zegt tegen Hello Magazine: ”Onze medewerkers hebben uitzonderlijk werk verricht in ongelooflijk moeilijke omstandigheden. Ze bleven kalm en boden uitstekende zorg aan de slachtoffers. We zijn erg dankbaar dat prins William de inspanningen van iedereen heeft erkend.”

Prins William, zijn vrouw Catherine en prins Harry wonen woensdag 5 april een herdenkingsdienst bij in de Westminster Abbey, waar slachtoffers van de aanslag worden herdacht.