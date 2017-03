Vorsten mag 3x 2 vrijkaarten weggeven voor de film A United Kingdom, die vanaf 30 maart in de bioscoop draait!

Het verhaal

In 1947 ontmoet Seretse Khama, de prins van Botswana, Ruth Williams, een Londense kantoorbediende. Bevrijd door de sociale veranderingen van vlak na de oorlog voelen ze zich direct tot elkaar aangetrokken: zij door zijn hoop op een betere wereld, hij door haar verlangen deze wereld te omarmen. Ondanks hun verschillen zijn ze elkaars gelijken. Het geplande huwelijk stoot op veel verzet; niet alleen van hun families, maar ook van de Britse en zelfs Zuid Afrikaanse regering. Het idee van een biraciaal echtpaar dat het buurland regeert van een republiek waar onlangs de apartheid werd ingevoerd is ondenkbaar. Diplomatieke druk of niet, Seretse en Ruth twijfelen nooit aan hun liefde voor elkaar. De strijd voor een leven samen veranderde hun land voor eeuwig, en inspireerde de wereld. A United Kingdom is gebaseerd op waargebeurde feiten.



Kans maken?

Vorsten mag 3x 2 vrijkaarten weggeven voor de film (de kaarten zijn in te wisselen bij elke bioscoop waar de film te zien is).

Vul hieronder uw gegevens in en maak kans. Meedoen aan deze actie kan tot 17 april. De winnaars ontvangen persoonlijk bericht.