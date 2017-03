ORANJESTAD – Het was spannend en ze waren vooraf best zenuwachtig, maar de studenten en scholieren die donderdag met elkaar in debat gingen in aanwezigheid van prinses Beatrix gingen met een tevreden gevoel naar huis. ‘Toen ik op het podium zat en naar de eerste rij keek, kreeg ik het benauwd. Maar toen ik moest spreken ging het bijna vanzelf’, aldus een van de deelnemers aan het jongerendebat dat door het Arubaanse jeugdparlement was opgezet.

Eigenlijk had de bijeenkomst in de universiteit van Aruba veel groter en uitgebreider moeten zijn. In 2014 beloofde Aruba aan het slot van de bijeenkomst op Sint Maarten van het Koninkrijk Jeugdparlement (KYP) dit jaar een soortgelijk evenement te organiseren met jongeren uit alle delen van het koninkrijk: Nederland, Curaçao, Sint Maarten en de drie Caribische bijzondere gemeenten Saba, Bonaire en St Eustatius.

Dat voornemen bleek echter te ambitieus. Destijds vond de bijeenkomst plaats in het kader van de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk en waren er meer financiële middelen en was er de steun van het organisatiecomité onder aanvoering van Ank Bijleveld. Dat ontbeerde het ambitieuze Aruba.

Vandaar dat voor prinses Beatrix, die er drie jaar geleden op Sint Maarten ook bij was, alleen de leden van het jeugdparlement van Aruba in het strijdperk traden. De aanwezige minister van onderwijs Michelle Janice Hooyboer-Winklaar beloofde echter dat Aruba haar woord op een later tijdstip gestand zal doen en dan het KYP alsnog te zullen organiseren.