ORANJESTAD – Prinses Beatrix heeft donderdagavond met een opgewekt gevoel de universiteit van Aruba verlaten. Met de jeugd van Aruba komt het wel goed, zoveel leerde de prinses op de eerste dag van haar werkbezoek aan dit zonnige deel van het koninkrijk.

Beatrix woonde op de universiteit een jongerendebat bij dat was opgezet door het jongerenparlement van Aruba. De studenten en scholieren hadden zich grondig voorbereid op de woorden- en argumentenstrijd over toerisme, identiteit, economie en milieubelasting.

Dat het ging om zelfbewuste jongeren bleek al meteen bij de introductie. Een van de jongens stelde zich voor als toekomstig premier, en anderen zagen ook leidende rollen voor zichzelf weggelegd. Maar niet alleen uit hun toekomstplannen bleek de diversiteit van de debat-talenten, ook uit hun hobby’s. Sport en dans, maar ook domino spelen en ‘vooral geen sport’.

Façade

De debatten waren vol humor en rake speldenprikken tussen voor- en tegenstanders. De eerste stelling was dat toerisme de identiteit van het Caribische eiland en zijn bewoners aantastte. De slogan ‘one happy island’ was slechts een façade, waarachter de Arubanen hun ware gevoelens verborgen, en door overal palmbomen te planten en geen dividivi-bomen werd de eigenheid al verkwanseld, zo werd aangevoerd. Het andere debatteam zag toerisme juist als verrijking.

Nog feller hoorde Beatrix de studenten tekeergaan over de stelling dat milieubelasting de economie van het eiland in gevaar zou brengen. ‘Als die belasting wordt geheven is het nog maar de vraag of de regering het geld dan ook voor het milieu gebruikt’, luidde één van de argumenten om geen belasting te heffen. Pikant met een minister onder het gehoor. Tegen zijn was typisch voor de mentaliteit van de Arubanen, vonden de opmerkelijk openhartige voorstanders van milieubelasting: wel de lusten, niet de lasten. ‘Overal van willen profiteren, nergens voor willen betalen.’

Na afloop nam prinses Beatrix nog bijna een uur de tijd voor gesprekken met de jongeren, en hun begeleiders. ‘Ik denk dat ze veel heeft geleerd, maar ook heeft kennis gemaakt met heel sterke jongeren’, aldus een Arubaanse hoge ambtenaar na het vertrek van de prinses.