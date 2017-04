ARNHEM – Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag drie jonge natuurbeschermers leren kennen. De koning was in Burgers’ Zoo in Arnhem eregast tijdens de uitreiking van de Future For Nature Awards.

Willem-Alexander luisterde naar de toelichting van de drie natuurbeschermers die in de prijzen vielen. Zo vertelde de Indonesische Farwiza Farhan meer over haar werk in het Leuser Ecosysteem in Atjeh, een van de laatste plekken op aarde waar tijgers, orang-oetangs, olifanten en neushoorns nog in hetzelfde gebied voorkomen.

Ook Hana Ridha kreeg een Future For Nature Award. Zij werkt al zeven jaar in Irak om het door oorlog verwoeste land te beschermen en de flora en fauna te monitoren. De derde en laatste winnaar is de Bengalese Shahriar Caesar Rahman. Hij zet zich in om de Aziatische reuzenschildpad te redden van uitsterving.

De natuurbeschermers kregen ieder een beeldje en een geldbedrag van 50.000 euro. Een Future For Nature Award betekent vaak een internationale doorbraak. De stichting Future For Nature, die dit jaar zijn tienjarig jubileum viert, reikt de prijzen uit. Speciaal voor het jubileum kwamen niet alleen de koning, maar ook veel oud-winnaars naar Burgers’ Zoo.