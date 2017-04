ORANJESTAD – Aruba moet zich inhouden bij het werkbezoek van prinses Beatrix. De prinses wilde geen toeters en bellen en niet te veel ruchtbaarheid aan haar aanwezigheid op het zonnige Caribische eiland. Dus geen schoolkinderen met vlaggetjes, of bekendmaking in de media van wanneer ze waar zal zijn.

Helemaal onopgemerkt blijft haar aanwezigheid niet. De verplaatsingen over het eiland gaan met ronkende Harley’s van de politie voorop en voor haar wordt de weg vrijgehouden. Maar de prinses zit wel in een gewoon busje, en niet in een limousine, hetgeen voor een aardig contrast zorgt met het indrukwekkende motorescorte.

Aruba had echter nog wat meer ruchtbaarheid willen geven aan het driedaagse bezoek. “Beatrix is de moeder van Aruba. Ze stond altijd voor ons klaar”, verklaarde oud-gouverneur Fredis Refunjol vrijdag voor de opening van het met het Spaans Lagoen uitgebreide Parke Nacional Arikok. Maar ‘moeder’ wenste rust en dat moesten het eiland, de nieuwe gouverneur Alfonso Boekhoudt en zijn rivaal premier Mike Eman, respecteren.