ORANJESTAD – Prinses Beatrix logeert in Oranjestad in een gewoon toeristenhotel, om de hoek bij de Staten van Aruba en het kantoor van de gouverneur. Op de verdieping waar ze verblijft, slapen ook toeristen die alleen merken dat er een bijzondere hotelgast is door de beveiligers op de gang.

Een Amerikaans stel uit Connecticut kon bij zo veel activiteit op hun verdieping de verleiding niet weerstaan om met de mobiele telefoon snel een fotootje te schieten van de nietsvermoedende prinses. Buiten het hotel probeerden ze vervolgens die opname quasi-serieus te slijten aan de met Beatrix meegereisde Nederlandse media. “Ik heb een foto van jullie koningin. Kopen?”, vroeg de Amerikaan.

Hij zal echter niet de enige hotelgast zijn die een foto heeft gemaakt van de prinses, die voor haar uitstapjes in en rond Oranjestad regelmatig door het hotel loopt, om vervolgens met een busje naar de plaats van bestemming te worden gebracht. Daarbij wijkt ze weinig af van de toeristen. Hoogstens is Beatrix voor in een zonnig vakantieoord wat netter gekapt en gekleed.

De prinses rondt zaterdag haar bezoek aan Aruba af. Op het officiële programma staat alleen nog een lunch met de in januari aangetreden nieuwe gouverneur Alfonso Boekhoudt.