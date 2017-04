ORANJESTAD – Het was kommer en kwel, af en toe opgesmukt met een vleugje positief nieuws, dat prinses Beatrix vrijdagmiddag (lokale tijd) te horen kreeg tijdens een presentatie in het bezoekerscentrum van Parke Nacional Arikok op Aruba. Het natuurpark mocht dan ’s ochtends zijn uitgebreid met de lagune Spaans Lagoen, zowel bestuursvoorzitter Greg Peterson als de nieuwe parkmanager Natasha Silva zagen vooral veel bedreigingen op zich afkomen.

Prinses Beatrix kreeg eerst een lange verhandeling van Peterson over de ‘shoco’, bedreigde holenuil, het nationaal symbool van Aruba, en over de eveneens in zijn voortbestaan bedreigde ‘prikichi’ oftewel de maisparkiet, de nationale vogel. Hun habitat wordt bedreigd, mede door de zware druk van het toerisme. Hij herinnerde eraan dat het de droom van Aruba was in het droomboek dat koning Willem-Alexander ter gelegenheid van troonsbestijging kreeg dat beide vogels voor het koninkrijk behouden zouden blijven.

Ook de hongerige boa constrictor, ooit door eilandbewoners in het wild los gelaten en nu een onwelkome en zich makkelijk voortplantende gast op het hele eiland tot in Oranjestad toe, levert een bijdrage aan de vermindering van de vogelstand. “We hebben er gisteren nog twintig gevangen”, meldde Silva even later. Katten en ratten zijn naast de slangen én de mens andere bedreigingen van met name de maisparkiet waarvan de populatie in iets minder dan twintig jaar met 75 procent is verminderd.

Uitdagingen

Peterson meende dat Aruba beter moet nadenken over het wassende toerisme. “Natuurbehoud moet net zo belangrijk zijn als toerisme en de economie”, zei hij. Silva somde de vele uitdagingen op waarvoor het park stond, zoals oprukkende commercie, onverantwoorde touroperators die met jeeps en terreinwagens ‘off road’ door de broze vegetatie van Arikok crossen en het gebrek aan bevoegdheden van de parkwachters. Goede voornemens waren er ook en Silva nodige de prinses uit over een aantal jaren terug te komen om te zien wat daarvan terecht is gekomen.

Prinses Beatrix hoorde de betogen aan, en sprak na afloop onder meer met de ‘rangers’ en leden van de Dutch Caribbean Nature Alliance, waar het park bij is aangesloten en waarvan de prinses beschermvrouw is.