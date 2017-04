Prinses Viktória de Bourbon de Parme heeft zaterdag de wensput van De Efteling mogen leegscheppen. De prinses, beschermvrouwe van stichting Save the Children, deed dat samen met Assepoester en een aantal kinderen.

Gekleed in een witte rok en met rubberen laarzen daalde de echtgenote van prins Jaime af in de put. Dat de prinses haar outfit vies zou worden, vond ze geen probleem. ‘Alles kan in de was’, liet ze aan Vorsten weten. Voorafgaand aan het muntjes scheppen, wisselde Viktória haar hoge hakken nog snel om voor een paar laarzen. ‘Ik dacht nog dat het een 1 april grap was dat ik met rubberen laarzen de put in moest, maar het is meer dan de moeite waard want er lag een enorme berg en ik ben heel blij dat we dat naar boven hebben meegenomen. ‘

Het opgehaalde geld gaat naar de kinderrechtenorganisatie Save the Children. Hoeveel er is opgehaald, is nog niet bekend. ‘Als ik het vergelijk met twee jaar geleden lag er nu meer, maar we hebben het nog niet geteld. Er zijn al meer dan dertig volle emmers uitgehaald, de muntjes worden nu schoongemaakt en daarna door de telmachine gedaan, dus over een paar weken kunnen we het bedrag onthullen.’

Het is dit jaar de 31ste keer dat de in 1985 door prinses Juliana ingewijde wensbron wordt geleegd. Sinds het bestaan van de attractie kunnen bezoekers van de Efteling een wens doen wanneer ze een muntje in de put gooien. Een keer per jaar worden die muntjes geoogst, waarvoor ook prinses Viktória wordt ingeschakeld.