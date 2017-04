Binnenkort viert koning Willem-Alexander zijn vijftigste verjaardag. Ter ere van deze dag organiseert de koning voor vrienden, familie en buitenlandse royals onder andere een diner en een sportdag. Prinses Viktória de Bourbon de Parme, de echtgenote van prins Jaime, heeft er al zin in en is van plan om iedereen te verslaan.

De prinses, die zelf op hoog niveau heeft getennist, is niet bang om een balletje te slaan met haar koninklijke tegenstanders. Op de vraag of Viktória uitkijkt naar de dag laat ze aan Vorsten weten: ‘Ja absoluut! Niemand durft tegen me te spelen. Ik heb iedereen al heel hartelijk uitgenodigd.’

Zelfs haar echtgenoot prins Jaime was in het begin wat bang om tegen zijn vrouw te tennissen. ‘Met mijn eigen man heb ik ook pas na ons huwelijk voor het eerst tennis gespeeld. Daarvoor durfde hij denk ik niet. Dus kom maar op! Ik ben er klaar voor.’, aldus de prinses