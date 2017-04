Voor koning Willem-Alexander staat komende week al een beetje in het teken van zijn vijftigste verjaardag. Maandagavond woont hij, met koningin Máxima en prinses Beatrix, het Koningsdagconcert bij. Willem-Alexander ziet Abraham op 27 april.

Het Koningsdagconcert vindt plaats in Tilburg, de stad waar de koninklijke familie dit jaar Koningsdag viert. Tot en met 2013 vond het concert, waartoe toenmalig koningin Beatrix en prins Claus in 1985 het initiatief namen, plaats op Paleis Noordeinde.

Maandagavond treden 22 strijkers van Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson met het Tim Kliphuis Trio, muzikant Tom America, accordeonduo Toeac en pianist Jan Willem Rozenboom op voor Willem-Alexander, Máxima en Beatrix. Ook studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg leveren een bijdrage aan de avond.

Porselein

Eind van de week dompelt koningin Máxima zich weer onder in cultuur. Vrijdagochtend opent ze in Museum Prinsenhof Delft een tentoonstelling van Chinees porselein uit de Ming-dynastie. Alle stukken werden exclusief voor de keizers gemaakt, vandaar dat de expositie de naam Porselein – Exclusief voor de keizer kreeg.

Vrijdagavond is Máxima in Eindhoven. Daar wordt het nieuwe hoofdkantoor van StudyPortals in het Klokgebouw officieel geopend. Na de openingsbijeenkomst krijgt de koningin een rondleiding door het kantoor en spreekt zij enkele medewerkers.

Prinses Beatrix is zaterdagochtend in Nieuwegein. Daar woont ze het jubileumsymposium van de Parkinson Vereniging bij. De vereniging, die zijn veertigjarig jubileum viert, organiseert op Wereld Parkinson Dag 2017 een bijeenkomst rond het thema ‘Hoe ziet (Parkinson)zorg er over een aantal jaar uit?’.