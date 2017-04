Prins Charles steekt slachtoffers van de verwoestende aardbeving in het Italiaanse Amatrice zondag een hart onder de riem. De Britse troonopvolger kreeg van burgemeester Sergio Pirozzi een rondleiding door het stadje en sprak met overlevenden.

Gewapend met een bouwhelm wandelde Charles door de ‘red zone’ van Amatrice, het historische centrum van het stadje dat zwaar getroffen werd door de aardbevingen van vorig jaar. Veel gebouwen en monumenten stortten in en zijn niet meer te repareren. De prins van Wales ging volgens de BBC ook langs bij een schoolgebouw, van waaruit hulpdiensten en bouwvakkers hun werk doen. Hij legde ook een krans bij een gedenkteken op het terrein.

Amatrice werd in augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,2. Het midden van Italië had daarna te kampen met tienduizenden naschokken, waaronder een beving met een kracht van 6,6 in oktober. Als gevolg van het natuurgeweld kwamen bijna driehonderd mensen om, onder wie drie Britten. Bijna vierduizend mensen raakten dakloos.

Charles brengt met zijn vrouw Camilla een meerdaags officieel bezoek aan Italië. De hertogin van Cornwall was zondag niet in Amatrice, zij brengt de dag door in Florence. Haar dag staat in het teken van mensenhandel en huiselijk geweld. Camilla ontmoette slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld en sprak met vrijwilligers die hen ondersteunen.