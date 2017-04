De Spaanse koning Felipe heeft zondag laten weten mee te leven met Colombia. Daar kwamen als gevolg van aardverschuivingen door hevige regenval de afgelopen dagen al ruim 250 mensen om.

Via een tweet liet Felipe weten mee te leven met “de slachtoffers van aardverschuivingen in Colombia als gevolg van de overstroming van verschillende rivieren in Putumayo”.

De Colombiaanse autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt, nog circa vierhonderd mensen worden vermist. In Mocoa, de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Putumayo, zijn complete woonwijken door de modderstromen verwoest. Voor de bewoners was er amper tijd om een veilig heenkomen te zoeken.