Het is maandag precies honderd jaar geleden dat Erik Hazelhoff Roelfzema geboren werd. De musical Soldaat van Oranje viert maandag zijn honderdste geboortedag met een speciale voorstelling in de TheaterHangaar op het voormalige vliegveld Valkenburg in Katwijk. Die wordt bijgewoond door prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en hun zonen prins Maurits en prins Pieter-Christiaan met hun echtgenotes prinses Marilène en prinses Anita.

‘Soldaat van Oranje’ Roelfzema werd op 3 april 1917 geboren in Soerabaja op het eiland Java in toenmalig Nederlands-Indië. Hij overleed tien jaar terug op Hawaï, waar hij was gaan wonen. Roelfzema was in de Tweede Wereldoorlog een van Nederlands beroemdste verzetsstrijders, oorlogspiloot en later de adjudant van koningin Wilhelmina.

Voorafgaand aan de avondvoorstelling werd de geboortedag van Erik Hazelhoff Roelfzema gevierd met een ‘air-salute’ van historische vliegtuigen waarin de soldaat van Oranje zelf ook in heeft gevlogen, zoals de Fokker S11 en de Harvard. Karin Hazelhoff Roelfzema, dochter Karna Hazelhoff, schoondochter Patricia Steur, familie, vrienden en bekenden waren getuige van de fly-by.

‘Soldaat van Oranje – De Musical’ in de TheaterHangaar in Katwijk heeft al dik twee miljoen bezoekers getrokken. Het is de best bezochte Nederlandse musical ooit. De eerste voorstelling was op 10 oktober 2010 in het bijzijn van koningin Beatrix.

De hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema wordt momenteel gespeeld door Valentijn Benard.