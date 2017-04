Koning Willem-Alexander en prinses Margriet zijn maandagmiddag 8 mei in de Ridderzaal in Den Haag aanwezig bij de viering van de 150e verjaardag van het Nederlandse Rode Kruis. Prinses Margriet is aanwezig in haar hoedanigheid van erevoorzitter van het Rode Kruis, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag bekend.

Tijdens de viering in de Ridderzaal spreekt diplomate Sigrid Kaag de Henry Dunantlezing uit. Deze lezing is sinds 2012 verbonden aan het Rode Kruis. Kaag is speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Libanon, waar het Rode Kruis actief is.

Koning Willem-Alexander neemt het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Hier om te Helpen’ in ontvangst. Dit boek beschrijft anderhalve eeuw Rode Kruis hulpverlening aan de hand van verhalen van vrijwilligers, van de Frans-Duitse oorlog in 1870 tot aan de jaarlijkse 3FM-actie Serious Request.