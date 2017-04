Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje zijn maandag vertrokken voor een vierdaags staatsbezoek aan Japan. Op de luchthaven van Madrid was een afscheidsceremonie. Het Spaanse koningspaar is van dinsdag 4 april tot en met vrijdag 7 april op staatsbezoek om de vriendschappelijke banden tussen Japan en Spanje te versterken.

De Spaanse koning en koningin vertrokken maandagmiddag met een Spaanse delegatie, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis. Woensdagochtend worden Felipe en Letizia ontvangen in het keizerlijk paleis van Japan.

Later op woensdag ontmoeten ze wetenschappers in het Nationaal Museum van Wetenschap en Innovatie in Tokio, waar wordt gesproken over wetenschappelijke projecten waarin Japan en Spanje samenwerken.

Andere programma-onderdelen zijn een bijeenkomst met in Japan wonende Spanjaarden en een staatsbanket. Op donderdag staat Felipe een ontbijt met ondernemers te wachten. Letizia bezoekt dan de Keio Universiteit in Tokio.