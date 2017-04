Koningspaar en Beatrix in Tilburg

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix zijn maandagavond aangekomen bij het Koningsdagconcert in Theaters Tilburg. Ook prins Constantijn, die niet was aangekondigd, was van de partij. Constantijn arriveerde met zijn moeder.

De Oranjes wonen in Tilburg een concert bij dat wordt uitgevoerd door de 22 strijkers van Amsterdam Sinfonietta, samen met het Tim Kliphuis Trio, de Tilburgse performer-componist Tom America en het accordeon-duo Toeac en pianist Jan Willem Rozenboom. Ook hij komt uit Tilburg en is ook bekend als pianist en componist van Guus Meeuwis.

Het Koningsdagconcert vindt traditiegetrouw plaats in de maand voor Koningsdag. Sinds 2014 wordt het concert georganiseerd in de provincie waar de koninklijke familie de verjaardag van de koning viert.

Het concert wordt uitgezonden op donderdag 27 april op NPO 2 (21.10 uur), de dag dat Willem-Alexander vijftig wordt.