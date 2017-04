De musical Soldaat van Oranje staat maandag uitgebreid stil bij de honderdste geboortedag van Erik Hazelhoff Roelfzema, de adjudant van koningin Wilhelmina van wie het leven de basis vormde voor de voorstelling.

In de TheaterHangaar in Katwijk vindt voorafgaand aan de voorstelling een speciaal programma plaats om het leven van Hazelhoff Roelfzema te vieren. Zijn weduwe Karin, zijn dochter Karna, zijn schoondochter Patricia Steur en een groot aantal andere familieleden, vrienden en bekenden zijn bij de viering aanwezig.

Voorafgaand aan de voorstelling wordt een compilatie vertoond van beelden over het leven van de Engelandvaarder.

Vriend van Bernhard

Hazelhoff Roelfzema nam in de Tweede Wereldoorlog deel aan het Leidse studentenverzet en schopte het tot adjudant van koningin Wilhelmina. In die functie was hij in maart 1945 ook aanwezig bij de terugkeer van de vorstin naar Nederland. De Engelandvaarder begeleidde haar ook op haar intocht in Den Haag op 6 juli 1945.

Na de oorlog bood Wilhelmina hem een staffunctie aan, maar hier bedankte hij voor. Hazelhoff Roelfzema was ook een persoonlijke vriend van prins Bernhard.

Uitverkochte zalen

Soldaat van Oranje trekt al ruim zes jaar uitverkochte zalen en heeft letterlijk alle Nederlandse theater- en musicalrecords gebroken. Er werden al meer dan 2,2 miljoen kaarten verkocht; er is geen andere voorstelling in Nederland waar ooit eerder zoveel bezoekers een kaartje voor hebben gekocht en geen enkele andere voorstelling was ooit in Nederland zo lang aaneengesloten te zien. De musical is voorlopig tot en met september te zien.

De hoofdrol van Erik Hazelhoff Roelfzema wordt momenteel gespeeld door Valentijn Benard.