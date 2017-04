De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben maandagochtend een bezoek gebracht aan de beroemde markt bij de Sant’Ambrogio-kerk in Florence. Met een wandeling over de markt zijn de prins van Wales en de hertogin van Cornwall de vierde dag van hun bezoek aan Italië gestart.

Het Britse koppel brengt een meerdaags officieel bezoek aan Italië. Charles stak het afgelopen weekend slachtoffers van de de verwoestende aardbeving in het Italiaanse Amatrice een hart onder de riem. De Britse troonopvolger kreeg van burgemeester Sergio Pirozzi een rondleiding door het stadje en sprak met overlevenden.

De hertogin van Cornwall was zondag niet in Amatrice, zij bracht de dag door in Florence. Haar dag stond in het teken van mensenhandel en huiselijk geweld. Camilla ontmoette slachtoffers van mensenhandel en huiselijk geweld en sprak met vrijwilligers die hen ondersteunen.