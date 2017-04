Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken gaat dinsdag op uitnodiging van prins Harry naar Kensington Palace in Londen. Uit de agenda van Koenders blijkt dat hij in het paleis het evenement ’20 jaar humanitair ontmijnen’ bijwoont.

Harry is beschermheer van de Halo Trust, het goede doel dat zijn moeder prinses Diana vlak voor haar overlijden in 1997 wereldwijd onder de aandacht bracht. De organisatie houdt zich bezig met het opruimen van landmijnen en ander oorlogstuig. Ook worden lokaal mensen opgeleid om mijnen te ruimen. Prins Harry bezocht in 2013 een ontruimd mijnenveld in Angola.

Prins Harry is dinsdag aanwezig bij een receptie van de Halo Trust in de orangerie in Kensington Palace. Samen met de Mines Advisory Group (MAG) zet de organisatie zich in voor een wereldwijd verbod op landmijnen met ingang van 2025.

Prins Harry houdt op de receptie een toespraak voor de aanwezigen die in Kensington Palace stilstaan bij Conventie van Ottawa. In deze Canadese stad besloten in 1997 zo’n veertig landen tot een verbod op het gebruik, de productie en opslag van landmijnen.