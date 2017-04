LONDEN – Liefhebbers kunnen zich deze zomer vergapen aan de vele cadeau’s die koningin Elizabeth mocht ontvangen tijdens de 65 jaar dat zij op de Britse troon zit.

Tijdens de jaarlijkse zomeropening van Buckingham Palace worden meer dan 250 bijzondere giften tentoongesteld. Zo zijn er onder meer een troon afgezet met kralen, een totempaal en een bord van het fictieve metrostation ‘Buckingham Palace’ te zien, schrijven diverse Britse media. De voorwerpen uit meer dan honderd landen werden aan de Queen geschonken tijdens staatsbezoeken, buitenlandse reizen en officiële gelegenheden.

De 78 centimeter hoge houten totempaal, met een mythische vogel er bovenop, werd aan Elizabeth geschonken door het Kwakiutl volk uit Noordwest Canada tijdens haar bezoek in 1971. In 1956 kreeg de vorstin een beschilderde troon van de Yoruba-stam tijdens een bezoek aan Nigeria. Maar ook een zak met zout is te bewonderen. Het betreft de speciale zending zout die de koningin ontving ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag van Salt Island, één van de Britse Maagdeneilanden. Traditioneel ontvangt de Britse vorst elk jaar een zak zout als betaling van de huur voor het eiland.

Royal Gifts is als onderdeel van de zomeropening van Buckingham Palace in Londen te bezoeken van 22 juli tot 1 oktober.