VATICAANSTAD – De Britse prins Charles en zijn vrouw Camilla zijn dinsdagmiddag op bezoek geweest bij paus Franciscus. Het koppel werd zoals gebruikelijk met het nodige ceremonieel ontvangen. Zo vormden leden van de Zwitserse Garde een erewacht en werden geschenken uitgewisseld, alvorens Charles en Camilla ruim een half uur in audiëntie werden ontvangen.

De prins en zijn echtgenote spraken voor het eerst privé met Franciscus. De vorige keer dat de Britse troonopvolger in Vaticaanstad op audiëntie kwam, in 2009, stond Franciscus’ voorganger Benedictus nog aan het roer van de katholieke kerk. Waarover is gesproken, is niet bekendgemaakt maar volgens Britse media is waarschijnlijk de brexit wel ter sprake gekomen.

Opvallend genoeg verscheen Camilla niet in het zwart met sluier, iets wat jarenlang de ‘dresscode’ was voor vrouwelijke bezoekers. Volgens een woordvoerder van het Vaticaan wordt sinds de installatie van Franciscus daar niet meer zo nauw naar gekeken. “De regels zijn wat versoepeld in de afgelopen jaren”, aldus het Vaticaan tegenover de Daily Express. Koningin Elizabeth week ook al van de regel af toen zij in 2014 bij de kerkvorst op bezoek kwam. Koningin Máxima ging vorig jaar nog wel in het zwart op audiëntie bij Franciscus. Ook de drie prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane kwamen in het zwart.

De prins is bezig aan een negendaagse reis langs Roemenië, Italië en Oostenrijk. Eerder op de dag gingen Charles en Camilla langs bij een Britse school in Rome.