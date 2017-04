LONDEN – Demissionair minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken wordt dinsdag in Londen in Kensington Palace ontvangen door de Britse prins Harry. Koenders woont hier op zijn verzoek het evenement ’20 jaar humanitair ontmijnen’ bij.

Harry is beschermheer van de Halo Trust, de organisatie waar zijn moeder prinses Diana zich voor inzette tot ze in 1997 overleed. De Halo Trust heeft zich als doel gesteld landmijnen en ander oorlogstuig dat in voormalige oorlogsgebieden is achtergebleven op te ruimen.

De receptie dinsdag vindt plaats ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van de conventie van Ottawa. In deze Canadese stad ondertekenden veertig landen in 1997 een verklaring die het gebruik, de productie en de opslag van landmijnen verbood. Prins Harry zal een toespraak houden.