Koning in gesprek over problemen azc Ter Apel

TER APEL – Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Ter Apel met inwoners en vrijwilligers gesproken over problemen rond het asielzoekerscentrum in de Groningse plaats. Het gesprek ging onder meer over overlast door een kleine groep asielzoekers en de maatregelen die daartegen zijn genomen.

Asielzoekers uit veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, veroorzaakten eind vorig jaar overlast rond het azc. De gemeente Vlagtwedde, waar Ter Apel bij hoort, besloot daarop gebiedsverboden op te leggen aan betrokkenen en het politietoezicht te verscherpen. De koning ging niet naar het azc zelf, maar ging met inwoners in gesprek in de bibliotheek van het dorp.

Koning Willem-Alexander bezocht ook de dorpen Sellingen en Wedde. Daar sprak hij met leden van de colleges van Vlagtwedde en Bellingwolde. Deze twee gemeenten gaan per 1 januari 2018 op in de nieuwe gemeente Westerwolde.

De manier waarop mensen samenleven en in hoeverre zij zich thuisvoelen waren de overkoepelende thema’s. Ook tijdens eerdere bezoeken aan Amsterdam, Almere, Rotterdam en Utrecht lag de focus op ,,sociale samenhang”.