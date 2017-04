DEN HAAG – Nederland heeft een Boeing 737 Business Jet gekocht als nieuw regeringsvliegtuig. Dat heeft minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) dinsdag bekendgemaakt.

Het toestel heeft plek voor 24 passagiers en krijgt de registratie PH-GOV (government). De Boeing vervangt de bekende oranje-witte Fokker 70 PH-KBX (koningin Beatrix). Hiermee is 89 miljoen euro gemoeid. Het kabinet ging eerder uit van 50 tot 90 miljoen euro.

De Boeing heeft een groter bereik dan de Fokker en kan zonder tussenstop Caribisch Nederland bereiken. De CO2-uitstoot is lager. Het vliegtuig wordt begin 2019 geleverd.

De ‘KBX’ wordt op korte termijn verkocht. Op 3 juni kan het publiek op vliegveld Woensdrecht afscheid nemen van de bij vliegtuigspotters populaire Fokker. Willem-Alexander kruipt regelmatig achter de stuurknuppel van het regeringsvliegtuig dat regelmatig wordt ingezet bij staatsbezoeken en officiële reizen.

Aanbesteding

In de tijd tussen de verkoop van de KBX en de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig worden de vluchten voor het kabinet en de koning op een andere manier verzorgd. Hiervoor en ook voor het onderhoud van het nieuwe vliegtuig komt een aanbesteding.

De oude KBX (sinds 1996 in gebruik) kan technisch nog wel even mee, maar het is steeds duurder om er mee te vliegen. Er zijn steeds minder van deze Fokker 70’s. KLM Cityhopper vliegt de KBX en doet ook het onderhoud, maar is bezig de eigen vloot Fokker 70’s van de hand te doen.