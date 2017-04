De NTR k0mt medio augustus met een nieuwe documentaireserie over prinses Diana. In de vijfdelige serie, die Lady Di & Dionne gaat heten, bezoekt NOS-presentatrice Dionne Stax verschillende locaties uit het leven van de prinses. Dat laat de omroep desgevraagd aan Dag6 weten.

Op 31 augustus is het exact twintig jaar geleden dat Diana om het leven kwam ten gevolge van een auto-ongeluk. Nog altijd is de prinses bijzonder populair en ook het Britse koningshuis zal dit jaar stil staan bij het leven van de ex-echtgenote van prins Charles. Zo is er onder andere in het paleis een tentoonstelling over haar kleding en zal er later dit jaar een standbeeld worden onthuld.