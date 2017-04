ROME – Prins Charles en zijn echtgenote Camilla hebben woensdag een ontmoeting gehad met de Italiaanse president Sergio Mattarella. Hij ontving zijn Britse gasten in zijn officiële residentie, het Palazzo del Quirinale in Rome.

Charles en Camilla, die dinsdag nog handen schudden met de paus, werden gegroet door de Corazzieri, de erewacht van de president. Volgens Britse media spraken de prins en hertogin van Cornwall zo’n halfuur met Mattarella. Na het treffen met de president had de prins een ontmoeting met de Italiaanse premier Paolo Gentiloni bij diens ambtswoning Palazzo Chigi.

Woensdag is de laatste dag van het officiële bezoek van Charles en Camilla aan Italië. De Britse troonopvolger is bezig aan een negendaagse reis door Europa. Charles was vorige week in Roemenië, Camilla voegde zich vrijdag in het Italiaanse Florence bij haar man. Het stel reist nog door naar Oostenrijk.