BRUSSEL – Het Belgisch koningspaar lunchte woensdag met António Guterres. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties prikte op het Kasteel van Laken een vorkje mee met koning Filip en koningin Mathilde.

De Portugees Guterres, sinds 1 januari het hoofd van de VN, is in Brussel voor de internationale top over Syrië die dinsdag van start ging. De VN-baas zei voordat hij bij het Belgisch koningspaar aanschoof dat de VN-Veiligheidsraad alle twijfels moet wegnemen over wie er verantwoordelijk is voor de gruwelijke gifgasaanval dinsdag in Syrië. “Dit is het moment van de waarheid.”

Bij de aanval met chemische wapens in de Syrische provincie Idlib kwamen zeker 72 mensen om.