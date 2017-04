LUXEMBURG – Groothertog Henri van Luxemburg heeft woensdagochtend bezoek uit Portugal gehad. De Portugese premier António Costa brengt een officieel bezoek aan Luxemburg en werd door Henri in audiëntie ontvangen op het groothertogelijk paleis.

Costa is één dag in Luxemburg op uitnodiging van de Luxemburgse premier Xavier Bettel. De Portugese premier reisde met een aantal ministers af naar Luxemburg om de banden met het land aan te halen.

Nadat Henri de Portugese premier had ontvangen, schoof Costa aan bij Bettel. De premiers spreken over onder meer toerisme, energie en start-ups. Volgens Luxemburgse media worden onder meer afspraken gemaakt over de promotie van de Portugese taal en cultuur. Zo moeten meer Luxemburgers Portugees gaan leren.