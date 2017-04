AMSTERDAM – Net als koning Willem-Alexander, heeft ook koningin Máxima woensdagmiddag een verrassingsbezoek gebracht. Terwijl haar man bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag was, ging Máxima naar het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

De koningin bezocht de afdeling Psychiatrie van het AMC. Ze sprak daar met psychiaters en patiënten over nieuwe ontwikkelingen in de psychiatrie, zoals de toepassing van diepe hersenstimulatie (DBS) bij patiënten met een obsessieve-compulsieve stoornis en depressie.

Het werkbezoek begon met een algemene introductie. Máxima kreeg van hoogleraar Damiaan Denys te horen hoe het zit met de uitdagingen, kansen en ontwikkelingen binnen de psychiatrie. Daarna ging de koningin in gesprek met patiënten met obsessieve-compulsieve stoornis en ernstige depressie over de werking van DBS.

Hierna sprak Máxima ook nog een patiënt met misofonie. Bij deze recent ontdekte aandoening ervaren patiënten extreme walging bij menselijke geluiden, zoals smak- en slikgeluiden. De aandoening werd voor het eerst gedefinieerd in het AMC.