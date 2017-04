TOKIO – De Spaanse koning Felipe en zijn echtgenote koningin Letizia hadden woensdag een bijzondere ontmoeting in het Nationaal Museum van Wetenschap en Innovatie in Tokio. Het Spaanse koningspaar stond daar oog in oog met Asimo, de robot van Honda.

De robot van 130 centimeter en 54 kilo, die een menselijke vorm heeft, schudde Felipe en Letizia de hand en poseerde met het koningspaar. De Spaanse koning en koningin kregen een rondleiding door het museum en werden bijgepraat over wetenschappelijke en technologische projecten waar Spanje en Japan aan werken. Ook sprak het paar met enkele Spaanse wetenschappers die in Japan werken.

Woensdagmiddag troffen Felipe en Letizia meer Spanjaarden in Tokio. Het koningspaar lunchte met de Spaanse gemeenschap in de Japanse hoofdstad. Felipe sprak de aanwezigen toe en zei dat het voor hem en zijn vrouw altijd bijzonder is landgenoten in andere landen te treffen. De koning bedankte de Spanjaarden voor hun “belangrijke bijdrage” en drukte hen op het hart dat ze altijd op hun vorst kunnen rekenen.

Felipe en Letizia brengen een vierdaags staatsbezoek aan Japan, woensdagochtend werden ze ontvangen door de Japanse keizer Akihito en zijn vrouw Michiko. Woensdagavond vindt een staatsbanket plaats.