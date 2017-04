Heeft u hem al in huis? Abonnees hebben hem vandaag ontvangen, en hij ligt nu ook in de winkel: De Alexander!

Een 132 pagina’s dikke Vorsten geheel in het teken van de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander. Met onder andere:

Het fotoalbum van Willem-Alexander

Een trotse haan in het kippenhok: vader Willem-Alexander

Zo kleedt de koning zich

De vrienden van Willem-Alexander

Bekenden feliciteren de koning

+ een extra grote poster van de koning!

Deze editie bestellen? Dat kan hier!