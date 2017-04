De Deense kroonprinses Mary is onder de indruk van Bangladesh. De echtgenote van kroonprins Frederik is voor het eerst in het Zuid-Aziatische land. “Het is een bijzondere ervaring”, zei Mary tegen Billed Bladet.

De kroonprinses was woensdag op pad in de buurt van hoofdstad Dhaka. In nabijgelegen dorpen ontmoette ze de lokale bevolking, met wie ze sprak over landbouw en het gezinsleven. Foto’s en een video die Mary maakte, werden door het Deense hof gedeeld op social media. In een video op Facebook laat de kroonprinses zien welke enorme gevolgen klimaatverandering heeft in Bangladesh.

Tijdens Mary’s reis ligt de nadruk op het versterken van de economische positie van vrouwen, een van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Een Deense delegatie, onder wie minister voor Ontwikkelingssamenwerking Ulla Tørnæs, reist met haar mee.