Kroonprins Haakon is donderdag weer aan de slag gegaan in Noorwegen. Woensdag keerde hij terug uit Liberia, waar hij als goodwill ambassadeur van de UNDP vier dagen vertoefde.

Haakon zag hoe het Afrikaanse land aan de hand van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties vooruitgang boekt. Zo sprak hij studenten over hun inzet voor de ontwikkeling van het land en sprak hij met regeringsvertegenwoordigers.

Ook ontmoette de Noorse kroonprins enkele ebola-overlevenden. In Liberia, dat in 2014 werd getroffen door een uitbraak van de dodelijke ziekte, worden de overlevenden gestigmatiseerd. Haakon gaf hen een hand, een belangrijk gebaar volgens het Noorse hof. Hiermee gaf de kroonprins aan dat het niet gevaarlijk is om iemand die ebola had aan te raken. Haakon prees de artsen die de patiënten behandelden. “Wij prijzen de moed en inzet van alle mensen in de strijd tegen ebola.”

De Noorse kroonprins is sinds 2003 goodwill ambassadeur van de UNDP. Hij brengt geregeld een bezoek aan een van de landen waar het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties actief is. Zo bezocht hij eerder Zambia, Botswana en Sierra Leone.