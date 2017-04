De Spaanse koningin Letizia is donderdagochtend in Japan meer te weten gekomen over nieuwe behandelingen van kanker. Ze bracht zonder haar echtgenoot koning Felipe een bezoek aan de Keio University en het nabijgelegen universitair medisch centrum.

Voor Felipe begon de dag met een ontbijt met Japanse ondernemers die interesse hebben in zaken met Spanje. De koning zei blij te zijn dat ook Spanje aantrekkelijk is voor de Japanners. “Japan is ook zeer interessant voor de Spanjaarden. Die interesse zal alleen maar toenemen als gevolg van de Olympische en Paralympische Spelen in 2020.” Felipe zei er zeker van de zijn dat de Spelen, die plaatsvinden in Tokio, een succes worden.

Terwijl haar echtgenoot een vorkje prikte met zakenlui, leerde Letizia meer over de behandeling van kanker. De koningin kreeg een rondleiding door het ziekenhuis van de Keio University, waar immuuntherapie als kankerbehandeling wordt onderzocht. Ook kreeg ze meer te horen over de geneeswijze van zeldzame ziekten.

Nadat Felipe nog een ontmoeting had met enkele Japanse winnaars van de Premio Príncipe de Asturias werd hij weer herenigd met zijn echtgenote. Donderdagmiddag reisde het koningspaar naar het Akasaka paleis, het gastenverblijf van de Japanse regering. Daar biedt de Japanse premier Shinzo Abe Felipe en Letizia donderdagavond een diner aan.