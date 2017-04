AMSTERDAM – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima luisteren op 4 mei bij de herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam naar de voordracht van schrijfster Annejet van der Zijl. Aansluitend is de kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Eerder was al bekend dat het traditionele gedicht wordt voorgelezen door de zestienjarige Güner Tuzgöl uit Heemstede. De scholier van het Eerste Christelijke Lyceum Haarlem won de finale van de wedstrijd Dichter bij 4 mei. Het gedicht heet ‘Geluk’.

De viering van Bevrijdingsdag begint in de provincie Noord-Holland, op het provinciehuis in Haarlem, met de 5 mei-lezing door acteur Nasrdin Dchar. Op Bevrijdingspop Haarlem houdt minister-president Rutte een toespraak waarna hij rond 13.00 uur het Bevrijdingsvuur ontsteekt als signaal dat de veertien Bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land zijn geopend.

De koning en koningin en de minister-president wonen ’s avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.