Koningin Máxima heeft vrijdagavond het nieuwe hoofdkantoor van StudyPortals in Eindhoven geopend. Ze deed dit door een papieren landkaart van een bord te trekken. Daarachter bleek een doorzichtige glazen landkaart te zitten.

Na de opening werd Máxima door medeoprichter en directeur Edwin van Rest rondgeleid door het nieuwe kantoor. Ook sprak de koningin met een paar medewerkers over hun bijdrage aan de snelle groei en sociale impact van het bedrijf. Tot slot ontmoette ze studenten die dankzij StudyPortals hun opleiding in het buitenland vonden.

StudyPortals richt zich op het wereldwijd transparant en toegankelijk maken van studiemogelijkheden. Dit gebeurt via een onlinestudiekeuzeplatform. Zo hoopt het bedrijf studenten te stimuleren andere en goed geïnformeerde keuzes te maken voor een studie in het buitenland.

Deze gratis dienst voor studenten en universiteiten startte in 2007 en heeft inmiddels negen studiekeuzeportals met bijna 2500 deelnemende universiteiten en hogescholen uit ruim 110 landen. Naast het nieuwe hoofdkantoor in Eindhoven, zijn er vestigingen in Boston, Boekarest, Melbourne en Manchester.