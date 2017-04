Koning Abdullah van Jordanië heeft met afschuw gereageerd op de aanslag op een koptische kerk in Egypte. Via Twitter laat hij weten het geweld te veroordelen. Ook brengt hij zijn condoleances over aan president Abdel-Fattah al-Sisi.

Bij de bomaanslag in de Egyptische plaats Tanta zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Ten minste vijftig mensen raakten gewond. De aanslag vond plaats tijdens een drukbezochte mis tijdens Palmzondag.

In Alexandrië vond later nog een aanslag plaats in een koptische kerk. Daarbij kwamen zeker twee mensen om het leven.