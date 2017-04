Prins Charles bracht zondagmiddag een bezoek aan het Canadese Nationaal Vimy Monument in Frankrijk. Samen met zijn zoons prins William en prins Harry was hij bij de officiële herdenking van de Slag om Vimy Ridge. Precies honderd jaar geleden lieten in de Franse plaats duizenden Canadese strijdkrachten het leven.

De Britse royals begonnen hun bezoek met een wandeling door de originele tunnels en loopgraven op Vimy Memorial Park, de plek waar de historische veldslag tijdens de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Daarna was het tijd voor een herdenkingsceremonie, waarbij ook de Franse president François Hollande en de Canadese premier Justin Trudeau aanwezig waren.

Koningin Elizabeth was niet bij de herdenking. In een bericht op de site van het Britse koningshuis prijst ze de Canadese strijdkrachten die hun leven in de Eerste Wereldoorlog in de waagschaal legden. “Op deze dag een eeuw geleden, vochten duizenden Canadese soldaten ver van huis samen met hun bondgenoten voor vrede en vrijheid”, aldus Elizabeth. “Ze vochten moedig en met grote vindingrijkheid maar de prijs voor de overwinning was hoog met meer dan tienduizend slachtoffers en gewonden.”