CARLISLE – Prins Charles heeft een gevarieerde dag achter de rug. De Britse troonopvolger brengt maandag en dinsdag door in het graafschap Cumbria, in het noordwesten van Engeland.

Charles begon de dag met een bezoek aan de scheepswerf Barrow, waar hij meer leerde over de productie van onderzeeërs. De prins kreeg een rondleiding en sprak enkele medewerkers over hun werk. Volgens de directeur van de werf had Charles het naar zijn zin. “De prins genoot duidelijk van het bezoek, hij noemde ons werk fantastisch.”

De volgende stop was Ennerdale Bridge, waar het tijd was voor een feestje. Het plaatsje, waar maar een paar honderd mensen wonen, vierde het succes van de gemeenschap. Door samen te werken werd niet alleen een pub opengehouden, maar kwamen er ook een sportcentrum, café en winkeltje in Ennerdale Bridge.

Schapen

De inwoners van het gehucht waren massaal op de been voor Charles. Langs de weg stonden niet alleen kinderen te wachten om een glimp van de prins op te vangen; Charles werd ook opgewacht door twee schapen.

Vervolgens reisde de prins af naar Whitehaven, waar hij een rondleiding kreeg door een gerenoveerd theater. Daarna ging hij door naar Flimby en daar stond een bezoek aan de New Balance-fabriek op de agenda. De sneakers worden al 35 jaar in Cumbria gemaakt, reden voor koninklijk bezoek.

Dinsdag neemt Charles een kijkje in Appleby, dat anderhalf jaar geleden gebukt ging onder wateroverlast. De prins gaat ook langs bij Appleby Creamery, waar allerhande kazen worden gemaakt.