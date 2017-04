DEN HAAG – Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag de vertrekkend ambassadeur van Zuid-Korea uitgezwaaid. De koning ontving Jonghyun Choe op Paleis Noordeinde voor een afscheidsaudiëntie, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Jonghyun Choe werkte ruim drie jaar vanuit de Koreaanse ambassade in Den Haag. In november 2014 trad hij in dienst als ambassadeur van Zuid-Korea.

Traditiegetrouw worden diplomaten aan het einde van hun dienst door de koning ontvangen. Dat gebeurt ook wanneer zich een nieuwe ambassadeur meldt.